Son Dakika!
Video / Gündem / Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kuzey Kore açıklaması
1
Gündem 11 Ağustos 2017 - 18:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Temenni ederiz ki Amerika-Kuzey Kore arasındaki bu tehditler adeta bir vuruşmaya dönüşmez." dedi.