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Video / Gündem / Cumhurbaşkanı Erdoğan: ''Kültür sanat konusunda da yanlış stratejiyi tercih ettik"
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Gündem 28 Aralık 2016 - 15:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ''Kültür sanat konusunda da yanlış stratejiyi tercih ettik"