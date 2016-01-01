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Gündem 26 Aralık 2016 - 17:41
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Yaklaşık 44 bin kişi Halep'ten tahliye edildi"