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Video / Gündem / Darbe üssünde o gece: Mehmet Fatih Çavur
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Gündem 02 Haziran 2017 - 12:30
FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki olaylara ilişkin hazırlanan iddianamede, şüphelilerden, eski Akıncı 4. Ana Jet Üs 141. Filo Pilot Kurmay Binbaşı Mehmet Fatih Çavur'un eylemleri ayrıntılarıyla gözler önüne serildi.