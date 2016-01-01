Son Dakika!
Video / Gündem / Darbe Üssünde O Gece: Müslim Macit
2
Gündem 07 Haziran 2017 - 16:21
FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki olaylara ilişkin hazırlanan iddianamede, şüphelilerden, Akıncı 4. Ana Jet Üssü Komutanlığında görevli Pilot Kurmay Üsteğnen Müslim Macit'in eylemleri ayrıntılarıyla gözler önüne serildi.