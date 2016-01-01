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Video / Gündem / Darbenin firari astsubayı-Serhat Pahsa
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Gündem 03 Kasım 2017 - 10:07
FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay'da işlenen suçlara ilişkin görülen davanın dosyasına giren görüntülerde, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'ın eski emir astsubayı Pahsa'nın cuntanın en aktif isimlerinden olduğu tespit edildi.