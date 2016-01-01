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Video / Gündem / DEAŞ'a karşı YPG-PKK ile hareket etmek yılanla yatağa girmek demektir
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Gündem 22 Şubat 2017 - 15:05
DEAŞ'a karşı YPG-PKK ile hareket etmek yılanla yatağa girmek demektir