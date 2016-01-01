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Video / Dünya / DEAŞ'ın son kalesi 'Eski Musul'da büyük yıkım
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Dünya 06 Temmuz 2017 - 14:17
Musul'un batı yakasında terör örgütü DEAŞ militanları ve Irak ordusu arasındaki çatışmalar yer yer devam ederken, kurtarılan bölgelerdeki "büyük yıkım" ise dikkati çekiyor.