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Video / Gündem / Depremle oluşan çökme anı kamerada
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Gündem 09 Ağustos 2017 - 10:23
Bodrum'da, sabah meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depremin ardından Yalıçiftlik sahilindeki plajın bir bölümünde çökme oldu.