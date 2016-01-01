Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: İmkanı olan tüm kardeşlerimiz Kudüs'ü ziyaret etsin

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- Temmuzda 247 terörist etkisiz hale getirdi- 12:15
- Avro rekor kırdı- 10:52
- Trump ABD üniversitelerindeki 'pozitif ayrımcılığı' yargıya taşıyacak- 10:48
- Akıncı Üssü davasında ikinci celse- 09:59
- Ankara genelinde eylem yasağı- 09:33
- Denizli'de 'ByLock'tan 3 kişi tutuklandı- 23:10
- Bakan Kurtulmuş'tan 'Ahmet Cemal' mesajı- 22:55
- Karabağ, UEFA'da bir üst turda- 22:40
- "Filistin'in hep yanında olacağız"- 22:18
- Akhisar'a Brezilyalı ön libero- 21:56
Gündem 02 Ağustos 2017 - 09:18
- Akıncı Üssü davasında ikinci celse başladı
- Afganistan'da camiye saldırı
- Yüksekova'da saldırı hazırlığındaki PKK'lı terörist...
- Çatalhöyük toplumu '4 bin yıl' savaş görmemiş
- İlk hacı kafilesi perşembe günü uğurlanacak
- PKK'ya destek bilmediğimiz yerlerden geliyor değil
- İçişleri Bakanı Soylu, Çukurca'da güvenlik yolunu...
- Milli İHA Bayraktar'ın yeni mühimmatlarla...
- '7. Uluslararası Büyük Ankara Festivali' başladı
- Antalya Festival Çarşısı'nda yangın
- Klasik aracı 100 bin lirayla eski haline döndürdü
- Somali'de bombalı saldırı: 6 ölü
- Türkiye'nin en yüksek gölü, dalış meraklılarını...
- Taksi duraklarında '@taksi' dönemi
- Yenikapı'da 'Büyük Kudüs Mitingi' düzenlendi
- Depremzede Ayşe nineye sürpriz
- On binlerce kişi Mescid-i Aksa'da
- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarmada rütbe...
- Sezaryen Oranlarının Azaltılmasında Etkili...
- Kilis'te bin 600 yıllık şapel bulundu
- Kendi Dilinden FETÖ-Örgütlü Bir Din İstismarı sunumu...
- Burayı teröristlere zindan edeceğiz
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- İsrail'in yaptığı Mescid-i Aksa'yı Müslümanların...
- Ege Denizi'ndeki deprem minibüs kamerasına yansıdı
- Patlayan su şebekesi Mardinlilere zor anlar yaşattı...
- Türk Yıldızları, Girne semalarında gösteri düzenledi...
- Türkiye'den Vaerli sığınmacılara yardım eli