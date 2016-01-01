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Video / Gündem / Diyarbakır'da 2 terörist etkisiz hale getirildi
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Gündem 01 Temmuz 2017 - 13:10
Diyarbakır'ın Lice ve Dicle ilçelerinde dün yapılan operasyonlarda 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.