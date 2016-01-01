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- DEAŞ'a Haziran ayında büyük darbe- 12:24
- Ekvador'da orta şiddette deprem- 12:21
Gündem 01 Temmuz 2017 - 13:10
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- Her türlü taciz ateşi misliyle karşılık...
- Boynu boruya sıkışan köpeğe yardım eli
- Kapı kapı dolaşıp esnafa Kur'an öğretiyor
- Eve giren kamyon 9 aydır kaza yerinde duruyor
- Kur'an-ı Kerim'i parmaklarıyla...
- Bayram trafiğine sıkı denetim
- Bir haftada 53 terörist etkisiz hale getirildi
- Türkler Dakar'da yıllardır bekleyen havalimanı...
- Diyarbakır'daki terör operasyonu tamamlandı
- Makul bir faiz oranı benimsemezseniz tedbirini...
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırşehirli davulcular...
- Kızım öldürüldü çünkü bir Müslümandı
- Üniversitede temel ve yer bilim tercih edenlere maaş...
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- Londra'daki İslamofobik terör saldırısı için anma...
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- Başbakan Yıldırım, teravih namazı sonrası vatandaşlar...
- Bizim aradığımız adalet, 250 şehidimizin kanıdır
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- Londra'da olay yerine çiçek bırakıldı
- Başkentte 3 bin polisle uyuşturucu operasyonu
- Siirt'te 2 terörist daha teslim oldu