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Video / Gündem / Diyarbakır'daki terör operasyonu tamamlandı
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Gündem 22 Haziran 2017 - 10:48
Diyarbakır'ın Lice, Kocaköy, Hani, Hazro, Dicle ve Silvan ilçelerinde terör örgütü PKK'ya yönelik 28 Mayıs'tan bu yana yürütülen operasyon tamamlandı.