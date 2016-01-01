Son Dakika!
Video / Yaşam / Diyarbakırlılar görevlendirme yapılan belediyeden memnun
32
Yaşam 03 Kasım 2017 - 10:13
Diyarbakırlılar, yapılan görevlendirme ile Büyükşehir Belediyesince sunulan hizmetlerle buluşmanın yıl dönümünü yaşıyor.