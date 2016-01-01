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Video / Dünya / Doğu Guta'da 559 kanser hastası ölüme mahkum edildi
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Dünya 03 Kasım 2017 - 10:04
Suriye'de Beşşar Esed rejiminin ablukada tuttuğu başkent Şam'ın Doğu Guta bölgesindeki 559 kanser hastası, ilaç stoklarının tükenmesi nedeniyle ölümü beklemek zorunda kalıyor.