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Video / Kültür Sanat / Dünyanın en büyük sarayı: Yasak Şehir
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Kültür Sanat 14 Ocak 2017 - 12:33
Çin'in başkenti Pekin'de 720 bin metrekarelik bir alanı kaplayan ''Yasak Şehir'', günümüze ulaşan en geniş ahşap yapılar arasında yer alıyor.