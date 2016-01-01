Son Dakika!
- Terör mağdurları için bin 266 konut- 14:06
- Irak ordusu Musul'un güneydoğusunda kontrolü sağladı- 13:54
- Bursa'da tarihi eser operasyonu- 13:38
- Kırşehir'deki FETÖ soruşturmasında 8 tutuklama- 13:32
- PKK'lı teröristlere ait 9 sığınak bulundu- 13:24
- Kahraman'ın sağlık durumu ile ilgili yeni gelişme- 13:13
- "Cumhurbaşkanına cezai sorumluluk getiriyoruz"- 12:57
- Denize ikinci havalimanı geliyor- 12:47
- İdlib'de pazar yerine saldırı: 10 ölü- 12:15
- İstanbul'da hastanede korkutan yangın- 12:00
Kültür Sanat 14 Ocak 2017 - 12:33
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: İş asıl sahibine gidecek
- Yarıyıl tatilinde telafi eğitimi koymuyoruz
- Ortaokul öğrencisinden görme engelliler için şapka...
- Atık kağıtları heykele dönüştürüyor
- Merkez'in spekülatif yaklaşıma müdahale gücü var
- Suriyeli çocukların hayalleri "umut" ve "barış"...
- Fizik dersindeki FETÖ propagandası kamerada
- Cem Yılmaz laboratuvar açılışında esprileriyle...
- "Moyamoya" hastası Rümeysa sağlığına kavuştu
- Van Gölü'nde batık gemi bulundu
- Engelli semazenler engel tanımıyor
- DEAŞ'a ait 177 hedef imha edildi
- O kürsü yıkmak için oraya konmadı
- Lodos 17 metrelik gemiyi parçaladı
- 15 Temmuz şehidinin nöbetini kardeşi devraldı
- Hayırseverlerin yardımı kara lastikli çocukları...
- ÖSO'nun El Bab ilçe merkezine doğru ilerleyişi devam...
- Hakkari'de bölücü terör örgütüne ait mühimmat ele...
- DEAŞ temizliğinden sonra konuyu dostane şekilde...
- Başbakan Yıldırım, yaralanan Fatih Şahin'i Güven...
- "Payitaht"ın 700 yıllık vakıf kültürü bu müzede
- "Sağlıkta dönüşüm programının ikinci fazına...
- "Bugünlere gelmemde en büyük vesile...
- ABD'de başkanlık devir teslim töreni hazırlıkları...
- Yavuz Sultan Selim Köprüsü beyaza büründü
- Irak'ın kuzeyine hava harekatı
- Gaziantep Emniyeti önündeki çatışmada 1 terörist...
- Yalova'da buzlanmaya karşı 'deniz suyu' formülü
- Ekmek çinekopun ağzında
- 'Diriliş Ertuğrul' Katar'da da gösterime girecek