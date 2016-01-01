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Video / Gündem / "Duyarlı esnaf" vatandaşların ısınması için durağa ısıtıcı koydu
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Gündem 20 Aralık 2016 - 11:50
"Duyarlı esnaf" vatandaşların ısınması için durağa ısıtıcı koydu