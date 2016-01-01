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Video / Gündem / Ekonomi Bakanı Zeybekci, TÜMSİAD'ın iftar programına katıldı
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Gündem 20 Haziran 2017 - 15:23
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Tüm Sanayici ve İşadamları Derneğinin (TÜMSİAD) Geleneksel İftar Programı'nda yaptığı konuşmada, sivil toplum kuruluşlarının (STK) önemine değindi.