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Video / Gündem / Emniyet'ten 15 temmuz şehitlerine özel video
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Gündem 12 Temmuz 2017 - 11:11
Emniyet Genel Müdürlüğü 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan polisleri anmak için duygulandıran bir klip hazırladı.