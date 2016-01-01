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Video / Gündem / Enflasyon 2017 sonunda yüzde 6,6 ile yüzde 9,4 aralığında gerçekleşebilir
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Gündem 31 Ocak 2017 - 14:02
Enflasyon 2017 sonunda yüzde 6,6 ile yüzde 9,4 aralığında gerçekleşebilir