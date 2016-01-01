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Video / Teknoloji / Engeller göz bebeğiyle verilen komutlarla aşılacak
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Teknoloji 20 Haziran 2017 - 11:12
Karabük'te 4 üniversite öğrencisi, hareket kabiliyeti bulunmayan hasta ve engellilerin göz komutlarıyla kullanabileceği güneş enerjisiyle şarj edilebilme özelliğine sahip tekerlekli sandalye geliştirdi.