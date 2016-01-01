Son Dakika!
- Uluslararası toplum Suriye halkını yüz üstü bırakıyor- 16:08
- Altının gramı 3 ayın zirversinde- 15:50
- Türkiye'den İdlib için diplomatik girişim- 15:46
- İzmir'in Marmaray'ı için ihaleye çıkıyoruz- 15:00
- İstanbul Boğazı gemi geçişlerine açıldı- 14:09
- Jetler terör örgütü hedeflerini vurdu- 13:46
- Somali'de bombalı saldırı: en az 7 ölü- 13:43
- Çocuklar bizim sağlık elçilerimiz- 12:39
- Hollanda'da oy verme işlemi başladı- 12:21
- Erdoğan'dan muhtarlar ve güvenlik korucularına müjde- 12:13
Gündem 05 Nisan 2017 - 15:59
- 15 Temmuz gazisinden kontrollü darbe tepkisi
- İzmir'in Marmaray'ı için ihaleye çıkıyoruz
- THY, dünyanın iyilik yükünü sırtladı
- Fethiye'nin dünyaya açılan penceresi "Babadağ"
- Kerkük'teki yanlıştan bir an önce dönün
- Esed rejimi 100'ün üzerinde kişiyi kimyasal gazla...
- Esed rejimi çoğu çocuk 100'ün üzerinde kişiyi...
- Kararımızdan ucunda ölüm dahi olsa dönmeyiz
- Ayıya binmeye çalışan korkusuz adam şaşırttı
- 'Bu mücadeleyi sadece filmlerde görebiliriz'
- Alemi İslam inşirahı unuttu, bütün göğüsler daraldığı...
- Mevcut sistem Türkiye'nin büyümesine ayak...
- Önüne çıkan her şeyden atlıyor
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı...
- YGS şampiyonu Bingöl'e bir ilki yaşattı
- Bangkok metrosuna Türk imzası
- Terör örgütü hedefleri vuruldu
- Huzurumuza kim musallat olursa bedelini ödeyecek
- Küçük Umut Eren '6 parmağı' aritmetikte avantaja...
- PKK'dan yaka silken Kürt kardeşlerimiz 'evet'le...
- ''Bizim derdimiz, meselemiz Türkiye meselesidir...
- PKK'dan kaçan terörist yaşadıklarını anlattı
- Erdoğan'dan hayır standına ziyaret
- AK Parti eveti vatandaşın dilinden anlattı
- Avrupa ülkeleri Türkiye'deki bir seçimde ilk defa...
- Sen benim şakağıma o pankartta silahı dayasan ne...
- Tır arıza yaptı, gemi karaya oturdu
- Haçlı ittifakı kendini eninde sonunda gösterdi
- Türk bayrağını otobüs camından indirme anı...
- Çikolata, Şekerleme ve Pasta Festivali başladı