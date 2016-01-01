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Video / Dünya / Esed rejiminden 'gerginliği azaltma' bölgelerine saldırı
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Dünya 03 Kasım 2017 - 10:16
Suriye'de Esed rejimine bağlı güçlerin, başkent Şam'da "gerginliği azaltma" bölgeleri arasında yer alan Doğu Guta'daki Duma ilçesine düzenlediği saldırıda 6 sivil öldü.