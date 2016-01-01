Son Dakika!
- Alınan önlemler kazalardaki ölüm oranını azalttı- 16:37
- 50 senedir süren Kıbrıs sorunu artık çözüme kavuşturulmalı- 16:05
- Güneydoğu'da dereceler 45'i gösterdi- 14:49
- Köprü ve otoyol geliri 5 ayda 570 milyon lirayı geçti- 14:33
- Enerjide Ar-Ge bütçesi 96 milyon liraya yaklaştı- 14:02
- Hakkari'de bir polis şehit oldu- 13:52
- Irak'ın kuzeyi ve Yüksekova'da 14 terörist etkisiz hale getirildi- 12:55
- İsviçre'deki Kıbrıs Konferansı başladı- 11:42
- Suruç'ta yakalanan 4 teröristin planları ortaya çıktı- 11:14
- Hakkari'de 7 terörist etkisiz hale getirildi- 11:09
Gündem 28 Haziran 2017 - 14:12
- Kur'an-ı Kerim'i parmaklarıyla...
- Bayram trafiğine sıkı denetim
- Bir haftada 53 terörist etkisiz hale getirildi
- Türkler Dakar'da yıllardır bekleyen havalimanı...
- Diyarbakır'daki terör operasyonu tamamlandı
- Makul bir faiz oranı benimsemezseniz tedbirini...
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırşehirli davulcular...
- Kızım öldürüldü çünkü bir Müslümandı
- Üniversitede temel ve yer bilim tercih edenlere maaş...
- Çanakkale Boğazı'nda gökkuşağı
- Londra'daki İslamofobik terör saldırısı için anma...
- Köprü ve otoyollar bayram boyunca ücretsiz
- Başbakan Yıldırım, teravih namazı sonrası vatandaşlar...
- Bizim aradığımız adalet, 250 şehidimizin kanıdır
- Azerbaycan Grand Prix'si hazırlıkları sürüyor
- İki ayda yaptılar ismini 'Navrolet' koydular
- Senegal'e damgasını vuran bir şeyh ve bir şehir:...
- PKK'nın kış üslenmesi olarak kullandığı mağaralar...
- Ekonomi Bakanı Zeybekci, TÜMSİAD'ın iftar programına...
- Tarihi tabyalarda iftar programı
- Engeller göz bebeğiyle verilen komutlarla aşılacak
- Adıyaman'da bulunan 1600 yıllık mozaik koruma...
- Londra'da olay yerine çiçek bırakıldı
- Başkentte 3 bin polisle uyuşturucu operasyonu
- Siirt'te 2 terörist daha teslim oldu
- Çorum'da yolcu otobüsü üst geçitten düştü
- Kutsal topraklarda Ramazan yoğunluğu
- Amerikan polisinin Washington olaylarındaki...
- Avustralya Başbakanı Turnbull'dan Trump taklidi
- "İnsan suretinde bir vatansın paşam"