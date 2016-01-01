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Video / Gündem / Eve giren kamyon 9 aydır kaza yerinde duruyor
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Gündem 28 Haziran 2017 - 14:12
Malatya'da yaklaşık 9 ay önce freni patlayan, girdiği evde 7 aylık hamile kadının ölümüne, 6 kişinin yaralanmasına neden olan kamyon, yıkılma tehlikesi yüzünden binadan çıkarılamadı.