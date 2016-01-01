Fethiye'nin dünyaya açılan penceresi "Babadağ"

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- Gelir İdaresi 2 bin kişi alacak- 10:03
- Akşener'in avukatı FETÖ'den tutuklandı- 09:54
- Türkiye Kupası'nda ilk yarı finalist belli oldu- 22:05
- Türkiye genelinde Huzur operasyonu- 22:00
- Bingöl'de sıcak çatışma! Şehit ve yaralılar var - 20:54
- Cumhurbaşkanı Erdoğan operasyon yapılacak yerleri açıkladı- 20:09
- Türkiye'den dünyaya acil çağrı- 19:24
- BM'den vahşi katliam sonrası İdlib kararı- 19:00
- 5 terörist etkisiz hale getirildi- 17:29
Gündem 05 Nisan 2017 - 09:38
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- Esed rejimi çoğu çocuk 100'ün üzerinde kişiyi...
- Kararımızdan ucunda ölüm dahi olsa dönmeyiz
- Ayıya binmeye çalışan korkusuz adam şaşırttı
- 'Bu mücadeleyi sadece filmlerde görebiliriz'
- Alemi İslam inşirahı unuttu, bütün göğüsler daraldığı...
- Mevcut sistem Türkiye'nin büyümesine ayak...
- Önüne çıkan her şeyden atlıyor
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı...
- YGS şampiyonu Bingöl'e bir ilki yaşattı
- Bangkok metrosuna Türk imzası
- Terör örgütü hedefleri vuruldu
- Huzurumuza kim musallat olursa bedelini ödeyecek
- Küçük Umut Eren '6 parmağı' aritmetikte avantaja...
- PKK'dan yaka silken Kürt kardeşlerimiz 'evet'le...
- ''Bizim derdimiz, meselemiz Türkiye meselesidir...
- PKK'dan kaçan terörist yaşadıklarını anlattı
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- AK Parti eveti vatandaşın dilinden anlattı
- Avrupa ülkeleri Türkiye'deki bir seçimde ilk defa...
- Sen benim şakağıma o pankartta silahı dayasan ne...
- Tır arıza yaptı, gemi karaya oturdu
- Haçlı ittifakı kendini eninde sonunda gösterdi
- Türk bayrağını otobüs camından indirme anı...
- Çikolata, Şekerleme ve Pasta Festivali başladı
- Partim beni aday yaparsa o zaman beraber yürürüz
- Biz vatandaşlarımızı nerede olursa olsunlar yalnız...
- DEAŞ kontrolündeki Havice'den kaçışlar sürüyor
- YPG ile iş birliği yapılmasını Türkiye olarak kabul...