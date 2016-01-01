FETÖ'cü eski SAT komandosunun evinde silah ve mühimmat bulundu

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- Fırat Çakıroğlu davasında karar- 19:01
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- 'Kontrollü darbe' diyerek kendi kontrolünü başkasına kaptıranlar var- 13:12
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- MEB, 176 müfredatı yeniledi- 10:41
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- Türk askerinin görev süresi uzatıldı- 21:25
Gündem 19 Temmuz 2017 - 10:57
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