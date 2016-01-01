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Video / Gündem / FETÖ'nün firari iş adamlarının ABD'deki iş yerleri görüntülendi
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Gündem 17 Ağustos 2017 - 15:31
FETÖ firarisi Fetin ve Fatih Kazancı kardeşlerin ABD’de seramik ve mermer işletmeleri olduğunu tespit eden AA muhabirleri aileye ait Tile Optima ve Firuze adlı mermer ve seramik işletmelerini Virginia ve New Jersey'de görüntüledi.