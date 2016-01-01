Fikret Hakan son yolculuğuna uğurlandı

Son Dakika!
- Darbe girişimi 'dev projeleri' engelleyemedi- 14:07
- Lice kırsalında 4 terörist etkisiz hale getirildi- 11:48
- İdam sehpalarıyla FETÖ'cüleri protesto ettiler- 11:29
- Terör operasyonlarında 44 kişi gözaltına alındı- 11:23
- Anadolu adliyesinde bombalı araç ihbarı- 11:16
- Cari açık rakamları açıklandı- 10:13
- 15 Temmuz'da toplu ulaşım ücretsiz- 10:07
- Skandal 15 Temmuz filminin yönetmenine FETÖ gözaltısı- 09:55
- Meclis 15 Temmuz raporunu tamamladı- 19:34
- 29 ilde DEAŞ operasyonu: 233 gözaltı- 16:39
Gündem 13 Temmuz 2017 - 11:07
- Özel harekatın acısı dün gibi taze
- Ömer Halisdemir'in anısı Taksim'de yaşatılacak
- Darbe girişimi gecesi Kara Harp Okulunda yaşananlar
- Sokakta aranan adaletin adı intikamdır
- Kilis'te askeri alanda yangın
- OHAL'in sınırlarını biz belirleriz
- Emniyet'ten 15 temmuz şehitlerine özel video
- Srebrenitsa kurbanlarının tabutları şehitliğe...
- Şehit annesi oğlunun üzerinden çıkan eşyaları...
- G20 Liderler Zirvesi'nde protestocular araçları...
- G20 Liderler Zirvesi'nde protestolar sürüyor
- G20 Liderler Zirvesi
- Beşiktaş, Pepe ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
- DEAŞ'ın son kalesi 'Eski Musul'da büyük yıkım
- Şoförle tartışan yolcu arabanın camını kırdı
- 15 Temmuz anısına 15 Temmuz Türküsü
- Yazın sıcağını unutturan meslek
- Sporcular taleplerini '145' ile bizimle paylaşabilecek
- Paraşüt kazası kameraya yansıdı
- Uçakta elektronik eşya yasağı sona erdi
- Irak'ta yakıt deposu yandı: 43 yaralı
- Şanlıurfa'da termometreler 61 dereceyi gösterdi
- Adana'da DEAŞ'ın hücre yapılanması deşifre edildi
- Mevlana'nın torunundan 'İslamofobi'ye karşı örnek...
- Tırla çarpışan tankerde patlama: 3 ölü, 4 yaralı
- 15 Temmuz gecesi tekrar demokrasi nöbeti süreci...
- Okul müdürüne bombalı tuzak
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnşallah biz uçak gemimizi de...
- Kamuda toplu iş sözleşmesi imzalandı
- Akrobasi uçuşlarına kadın pilot damga vurdu