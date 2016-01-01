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Video / Dini / Hacer'ül Esved'in dört parçasını taşıyan cami
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Dini 07 Haziran 2017 - 10:59
İslam dininde kutsal sayılan, ana parçası Kabe'de bulunan Hacer-ül Esved taşının 4 parçası, İstanbul'daki Sokullu Mehmet Paşa Camisi'nde bulunuyor.