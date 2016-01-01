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Video / Dini / Hacı adaylarının Hira heyecanı
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Dini 26 Ağustos 2017 - 09:44
Hac görevini yerine getirmek için kutsal topraklara gidenler zamanlarının büyük çoğunluğunu Kabe'de ibadet ederek geçirirken, Hazreti Muhammed'e ilk vahyin indirildiği Hira Mağarası'nı ziyaret etmekten de geri durmuyor.