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Dini 06 Eylül 2017 - 17:57
Kutsal topraklarda ibadetlerini yerine getiren hacıların, özel ve tarifeli uçaklarla yurda dönüşleri bu sabahtan itibaren başladı.