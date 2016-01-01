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Video / Dünya / Halepli Lina'dan "uyumayın, soykırımı durdurun" çağrısı
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Dünya 13 Aralık 2016 - 13:06
Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve İran komutasındaki Şii milislerin katliamlarına sahne olan doğu Halep bölgesindeki trajediyi dünyaya duyuran aktivist Lina el-Şami, "Halep'te şu anda bir soykırımla karşı karşıyayız. Bu benim son videom olabilir" diyerek dünyayı harekete geçmeye çağırdı.