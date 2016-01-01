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Video / Kültür Sanat / "Hanım ağa evi"ne "kaşık kaşık" restorasyon
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Kültür Sanat 04 Temmuz 2017 - 10:39
Muğla'nın Yatağan ilçesinde bulunan ve UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan 3 bin 500 yıllık Stratonikeia Antik Kenti'ndeki Cumhuriyet dönemi "Hanım ağa evi", ustalar tarafından hazırlanan özel harçla kaşık kaşık işlenip, restore ediliyor.