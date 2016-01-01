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Video / Gündem / Her türlü taciz ateşi misliyle karşılık bulacaktır
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Gündem 29 Haziran 2017 - 14:57
Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, "PYD/YPG'nin Afrin bölgesinden Türkiye’ye doğru açtığı her türlü taciz ateşi misliyle, angajman kuralları çerçevesinde karşılık bulacaktır." dedi.