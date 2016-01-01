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- EPDK'dan elektrik zammı açıklaması- 15:43
- Işık, Katar Savunma Bakanı ile görüşecek- 14:05
- Terörle mücadelenin 'profesyonel' gücü- 13:53
- TBMM, 15 Temmuz'da özel gündemle toplanacak- 13:48
- Her türlü taciz ateşi misliyle karşılık bulacaktır- 13:00
- Sözleşmeli öğretmenlik devam edecek- 12:03
- 'Beştepe Karargahı' iddianamesi hazır- 11:42
- Akkuyu NGS depreme dayanıklı olacak- 11:21
- Et ithalatında üretici mağduriyetine asla müsaade edilmeyecek- 11:17
- Borsa güne rekorla başladı- 10:04
Gündem 29 Haziran 2017 - 14:57
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- Kapı kapı dolaşıp esnafa Kur'an öğretiyor
- Eve giren kamyon 9 aydır kaza yerinde duruyor
- Kur'an-ı Kerim'i parmaklarıyla...
- Bayram trafiğine sıkı denetim
- Bir haftada 53 terörist etkisiz hale getirildi
- Türkler Dakar'da yıllardır bekleyen havalimanı...
- Diyarbakır'daki terör operasyonu tamamlandı
- Makul bir faiz oranı benimsemezseniz tedbirini...
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırşehirli davulcular...
- Kızım öldürüldü çünkü bir Müslümandı
- Üniversitede temel ve yer bilim tercih edenlere maaş...
- Çanakkale Boğazı'nda gökkuşağı
- Londra'daki İslamofobik terör saldırısı için anma...
- Köprü ve otoyollar bayram boyunca ücretsiz
- Başbakan Yıldırım, teravih namazı sonrası vatandaşlar...
- Bizim aradığımız adalet, 250 şehidimizin kanıdır
- Azerbaycan Grand Prix'si hazırlıkları sürüyor
- İki ayda yaptılar ismini 'Navrolet' koydular
- Senegal'e damgasını vuran bir şeyh ve bir şehir:...
- PKK'nın kış üslenmesi olarak kullandığı mağaralar...
- Ekonomi Bakanı Zeybekci, TÜMSİAD'ın iftar programına...
- Tarihi tabyalarda iftar programı
- Engeller göz bebeğiyle verilen komutlarla aşılacak
- Adıyaman'da bulunan 1600 yıllık mozaik koruma...
- Londra'da olay yerine çiçek bırakıldı
- Başkentte 3 bin polisle uyuşturucu operasyonu
- Siirt'te 2 terörist daha teslim oldu
- Çorum'da yolcu otobüsü üst geçitten düştü
- Kutsal topraklarda Ramazan yoğunluğu