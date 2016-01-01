"Herkesin aynı hayat biçimine sahip olma mecburiyeti yoktur"

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- Telefon satışlarında rekor- 14:56
- YGS başvuruları başladı- 14:51
- El Bab bitsin diğer bölgeleri de temizleyeceğiz- 13:29
- Milli helitopterin havalanacağı tarih belli oldu- 13:10
- Teröristin kimliği belirlendi- 10:27
- Marmara'yı yoğun kar yağışı bekliyor- 09:52
- İzmir'de DEAŞ operasyonu- 09:21
- DEAŞ'a ait 104 hedef imha edildi- 09:18
- Akdeniz'de düşen Mısır yolcu uçağı- 08:02
- Türkiye son 300 yılının en güçlü dönemindedir- 07:56
Gündem 04 Ocak 2017 - 14:50
- Türkiye teröre teslim oldu' demek teröristle aynı...
- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Saldırganın kimliği...
- "Vatandaşlarımızın 43 milyarlık borcu...
- Karlı yollara "hedik"li çözüm
- Yakında El-Bab'ı özgürleştireceğiz
- Öğrencilerden teröre anlamlı tepki
- Turistler en çok Mevlana Müzesini gezdi
- Teröristlerin cami ve okullara verdiği zarar...
- İzmir'de yasa dışı geçiş operasyonu
- Hayvanların peşinde geçen bir ömür
- "FETÖ'nün devletten arındırılması...
- Temizlik işçisi bulduğu 20 bin lirayı teslim etti
- Başbakan Yıldırım: "Dünya, DEAŞ'la yalandan mücadele...
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesi Bingöllüleri...
- Semerkand Vakfı Haleplilere 7 tır yardım gönderdi
- Bakan Ahmet Arslan Keçiören Metrosu'nda
- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Hüseyin...
- "Reis" ekibinden Suriyelilere insani yardım
- Fırat Kalkanı "hayat" verdi
- MHP Genel Başkanı Bahçeli: Türkiye küresel cellatlara...
- Din görevlilerinden teröre lanet
- Öğrencilerden Şehit Ömer Halisdemir'e ağıt
- Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş: Terör örgütlerinin...
- Müzikle yeteneğini keşfetti
- Atlı kızaklar besicilerin 'eli ayağı' oldu
- Ankara Çukurambar'da yangın
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gülşah Yağmur Yazıcı ve ailesi...
- DEAŞ hedefleri vuruldu
- Ortaköy'deki saldırıyı düzenleyen teröristin fotoğrafı...
- NATO'da bayraklar yarıya indirildi