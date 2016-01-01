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Video / Gündem / Hollanda polisi Bakan Kaya'yı böyle tehdit etti
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Gündem 12 Mart 2017 - 01:44
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Türkiye'nin Rotterdam Başkonsolosluğuna girişine izin verilmedi. Bakan Kaya ile Hollanda polisinin arasındaki diyalog ise büyük tepki topladı.