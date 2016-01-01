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Video / Gündem / İçeride olan zat ile Kılıçdaroğlu'nun bağlantısı çıkarsa şaşmayın
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Gündem 14 Ağustos 2017 - 10:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun konunun kendisine ulaşmasından endişe ettiğini belirterek, "Eğer yakında, bu içeride olan zat ile alakalı Kılıçdaroğlu'nun bağlantısı çıkarsa şaşmayın" dedi.