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Gündem 27 Temmuz 2017 - 13:21
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarmada rütbe terfi törenine katıldı