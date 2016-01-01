Son Dakika!
- Bundan sonraki adımlarda Irak Merkezi Yöntemini muhatap alacağız- 11:40
- Ülke genelinde 18'i ölü 40 teröristin etkisiz hale getirildi- 11:29
- Habur kapatılmadı- 10:50
- IKBY'deki tartışmalı referandum başladı - 08:58
- TSK'dan Irak'ın kuzeyine hava harekatı- 08:35
- IKBY’deki referandum, sonuçları bakımından yok hükmündedir- 08:19
- Türk karatecilerden 7 madalya- 23:08
- Bremen Fatih Camisi'ne çirkin saldırı- 22:26
- ABD'de kilisede silahlı saldırı: 1 ölü, 6 yaralı- 22:23
- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim tarihi belli oldu- 22:19
Gündem 25 Eylül 2017 - 10:16
- İdlib'de sivillere yönelik yoğun hava saldırıları...
- Meksika'yı vuran deprem havadan görüntülendi
- 15 Temmuz’dan beri tekerlekli sandalyede yaşıyor
- TSK'dan Irak'ın kuzeyine hava harekatı
- Londra metrosunda patlama
- Apple yeni iPhone modellerini tanıttı
- Yılın 6 ayını Doğu Anadolu'nun yaylalarında...
- Bangladeş'e geçen Arakanlı Müslüman sayısı 146 bine...
- Mersin'de bombalı saldırı girişimi önlendi
- Hacılar yurda dönmeye başladı
- Kanlıtaş Höyüğü'nde 7 bin 500 yıllık mezar...
- Çıkın mertçe söyleyin ve gereğini yapın
- Arakanlı Müslümanların zorlu kaçış yolu
- Şaşmaz'ın oteldeki son anları güvenlik...
- Arakan'daki Katliamı durdurun çağrısı
- TİKA'nın gönüllü elçileri Tanzanya'da tadilat...
- Kültepe'den 70 yıldır tarih fışkırıyor
- Hacı adaylarının Hira heyecanı
- Oğlak yakalama yarışması
- 15,5 milyon avroluk ultra lüks yat mavi sularda
- Kutsal topraklarda hacı adaylarına sınırsız hizmet
- Türk Kızılayı bayramda 2 milyon yoksula ulaşacak
- Darbe üssünde o gece: Mustafa Azimetli
- TİKA'nın gönüllü elçileri Tunus’ta okul tadilat...
- Türkiye'nin etrafı dinamitlenmektedir
- Diyarbakır'da terör operasyonu
- Vietnam ile ilişkileri her alanda geliştirme...
- Yıldırım'dan Singapur'da tarihi camiye ziyaret
- TİKA gönüllüleri Etiyopya'da
- İstanbul Beykoz'da hortum