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Video / Teknoloji / İki ayda yaptılar ismini 'Navrolet' koydular
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Teknoloji 21 Haziran 2017 - 10:33
Sinop'ta bir grup üniversite öğrencisi, eski araç parçalarını bir araya getirerek hem insan hem de yük taşıyabilen araç tasarladı.