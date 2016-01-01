İlk kez koyun gören ikizlerin şaşkınlığı

Son Dakika!
- Borsa haftaya rekorla başladı- 10:32
- FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanması 'sabit hat' üzerinden haberleşmiş- 10:29
- 27 terörist etkisiz hale getirildi- 10:15
- İstanbul'da aşırı sıcaklar devam edecek- 09:31
- Süper Kupa Konyaspor'un oldu- 22:46
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tebrik telgrafı - 22:19
- Sneijder, Nice ile anlaştı- 21:26
- Esed'in ateşkes ihlalleri devam ediyor - 21:09
- Atatürk Havalimanı fuar alanı oluyor- 20:50
- Diyarbakır'da terör saldırısı - 20:25
Gündem 07 Ağustos 2017 - 11:42
- Maltepe'de yolda göçük
- Ayrım Duvarı'nda Trump grafitisi
- Batı Şeria'da gösteriye müdahale
- Bab'ın güvenliği motorize ekiplere emanet
- 19 Mayıs Dağköy Barajı 100 yıllık su ihtiyacını...
- Atatürk Havalimanı'ndan ilk hac kafilesi uğurlandı...
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Medipol Başakşehir'i tebrik...
- Gazze'de Mescid-i Aksa'ya destek için atlı yürüyüş...
- "Kurtlar Vadisi Vatan"dan ilk fragman
- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, YAŞ kararlarını...
- Akıncı Üssü davasında ikinci celse başladı
- Afganistan'da camiye saldırı
- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: İmkanı olan tüm...
- Yüksekova'da saldırı hazırlığındaki PKK'lı terörist...
- Çatalhöyük toplumu '4 bin yıl' savaş görmemiş
- İlk hacı kafilesi perşembe günü uğurlanacak
- PKK'ya destek bilmediğimiz yerlerden geliyor değil
- İçişleri Bakanı Soylu, Çukurca'da güvenlik yolunu...
- Milli İHA Bayraktar'ın yeni mühimmatlarla...
- '7. Uluslararası Büyük Ankara Festivali' başladı
- Antalya Festival Çarşısı'nda yangın
- Klasik aracı 100 bin lirayla eski haline döndürdü
- Somali'de bombalı saldırı: 6 ölü
- Türkiye'nin en yüksek gölü, dalış meraklılarını...
- Taksi duraklarında '@taksi' dönemi
- Yenikapı'da 'Büyük Kudüs Mitingi' düzenlendi
- Depremzede Ayşe nineye sürpriz
- On binlerce kişi Mescid-i Aksa'da
- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarmada rütbe...
- Sezaryen Oranlarının Azaltılmasında Etkili...