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Video / Dünya / Irak'ta yakıt deposu yandı: 43 yaralı
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Dünya 05 Temmuz 2017 - 14:25
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde yer alan Süleymaniye kentindeki bir yakıt deposunda çıkan yangında ilk belirlemelere göre 43 kişinin yaralandığı belirtildi.