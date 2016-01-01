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Video / Siyaset / İsrail'in yaptığı Mescid-i Aksa'yı Müslümanların elinden alma girişimidir
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Siyaset 25 Temmuz 2017 - 14:12
İsrail'in yaptığı Mescid-i Aksa'yı Müslümanların elinden alma girişimidir