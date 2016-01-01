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- Bir haftada 27 terörist etkisiz hale getirildi- 12:10
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- Müslümanların Kudüs konusunda dayanışma içinde olması gerekiyor- 11:44
- 'Kozmik Oda kumpas davası'nda ilk duruşma- 11:39
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- Kadıköy'de puanlar paylaşıldı- 23:41
Gündem 21 Ağustos 2017 - 14:17
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