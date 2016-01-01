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Video / Gündem / İstanbul Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı
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Gündem 07 Kasım 2017 - 11:03
İstanbul Boğazı'nda kısıtlı görüşe neden olan sis, deniz ulaşımını etkiledi. Boğazda gemi geçişleri çift yönlü olarak askıya alındı.