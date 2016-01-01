Son Dakika!
- Esenyurt'ta silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var- 17:56
- Filistinli Ahed Tamimi 8 Ay Ceza Aldı!- 17:55
- Bingöl'de Yola Tuzaklanan Patlayıcı İmha Edildi- 17:18
- Esed Okul Çıkışına Savaş Uçaklarıyla Saldırdı- 16:40
- Erdoğan'dan Yeni Harekat Açıklaması!- 15:46
- "Milli Ruh Yeniden Yükselecek"- 15:30
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye "Sizin Orada Olmaya Hakkınız Yok!"- 15:09
- Erdoğan Açıkladı: Yaptırdığımız Anketler...- 14:48
- Başbakan Açıkladı!- 14:40
- Meteorolojiden Denizlerde Fırtına Uyarısı- 14:25
Gündem 21 Mart 2018 - 18:08
- Afrin'de terörist mezarlığı bulundu
- Adnan Oktar'ın kediciğinden ses kaydı
- Mehmet Aydın'dan açıklama
- Çiftlikbank CEO'su Uruguay'daki yeni evi!
- Kırşehir'de eroin operasyonu
- Abdülmetin Balkanlıoğlu hocadan mesaj var
- Çiftlikbank Beyaz Show'da
- Diriliş Ertuğrul'dan muhteşem 3. Fragman
- Robot Sophia Uyanıyor !
- Amerika ile sorunların geride bırakılması düşüncemizi...
- PKK'nın elinde ABD yapımı ağır silahların ne işi...
- 4 bilezikle 1 milyon liralık servete ulaştı
- Yavru köpekler bagajda bulundu
- Düden Şelalesi'nde renk cümbüşü
- Samsun'da "manda kurtarma operasyonu"
- Sarının tonları Kapadokya'yı sardı
- İstanbul Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı
- Vatandaşlar, yeni AKM binasını olumlu buldu
- Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki darbe girişimi...
- Suudi Arabistan'da düşen helikopterin enkazına...
- Esed rejiminden 'gerginliği azaltma' bölgelerine...
- Diyarbakırlılar görevlendirme yapılan belediyeden...
- Darbenin firari astsubayı-Serhat Pahsa
- Doğu Guta'da 559 kanser hastası ölüme mahkum edildi
- Yatırım, istihdam, üretim, ihracat; ekonominin...
- Yarım asırlık Mercedes, 9 ay süren bakımla yeniden...
- Kahraman yüzbaşının vurulma anı güvenlik kamerasında...
- Orgeneral Güler'in kaçırılma anındaki çatışma...
- "Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu" hattında ilk sefer
- Başbakan Yardımcısı Bozdağ: Bu büyük bir...