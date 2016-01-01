Son Dakika!
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- FETÖ'nün polis imamı tutuklandı- 19:42
- Çılgın projede ilk adım atıldı! - 19:13
- Anayasa değişikliğinde ikinci tur başladı, 1'inci madde kabul edildi- 17:36
- Esed rejimi ateşkese rağmen sivilleri vurdu- 17:06
- İtirafçı diyerek ortaya çıkanlar aldatmacayı oynuyor- 14:18
- Kılıçdaroğlu ile Bahçeli bir araya geldi- 12:16
- FETÖ'nün 'Emniyet imamları'na operasyon- 12:09
- Bursa'da DEAŞ'a yönelik operasyonda 27 kişi yakalandı- 11:44
- Merkez Bankasından döviz hamlesi - 11:09
Gündem 18 Ocak 2017 - 19:13
- Kılıçdaroğlu-Bahçeli görüşmesi başladı
- FETÖ yargıya verdiğimiz desteği militanlarına yol...
- Mehmetçik'ten öğrencilere hediye
- Öğrenciler "cep" tamirinden aylık bin lira...
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- SOLOTÜRK'ten klipli mesaj
- Otomobilin farında bonzai ele geçirildi
- Gaziantep'te hırsızlık anı güvenlik kamerasında
- Göle düşen inek iple kurtarıldı
- "Adil Öksüz'ün birileri tarafından saklandığını...
- Genç atletten 2 yılda 23 madalya
- Polis, Ortaköy saldırganının kaldığı evi basına açtı...
- Kılıçdaroğlu: Söz Konusu Vatansa Gerisi...
- TBMM'den Kızılay'ın kan bağışı kampanyasına...
- Güneşli havada kayak keyfi
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- 'Saldırının DEAŞ adına yapıldığı net'
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- Teller üzerinde 720 bin kişi taşındı
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- Seçimler 2019'da planlandığı şekilde olacak
- Sur'da polis ekibine saldırı
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- Muradiye Şelalesi büyüleyici görüntüsüyle hayran...