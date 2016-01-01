İzmir'de yasa dışı geçiş operasyonu

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- Milli helitopterin havalanacağı tarih belli oldu- 13:10
- Teröristin kimliği belirlendi- 10:27
- Marmara'yı yoğun kar yağışı bekliyor- 09:52
- İzmir'de DEAŞ operasyonu- 09:21
- DEAŞ'a ait 104 hedef imha edildi- 09:18
- Akdeniz'de düşen Mısır yolcu uçağı- 08:02
- Türkiye son 300 yılının en güçlü dönemindedir- 07:56
- BM Doğu Halep'teki 116 bin kişi için endişeli- 07:53
- Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Obama telefonda görüştü- 07:33
- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'ye gidecek- 07:30
Gündem 04 Ocak 2017 - 11:02
- Karlı yollara "hedik"li çözüm
- Yakında El-Bab'ı özgürleştireceğiz
- Öğrencilerden teröre anlamlı tepki
- Turistler en çok Mevlana Müzesini gezdi
- Teröristlerin cami ve okullara verdiği zarar...
- Hayvanların peşinde geçen bir ömür
- "FETÖ'nün devletten arındırılması...
- Temizlik işçisi bulduğu 20 bin lirayı teslim etti
- Başbakan Yıldırım: "Dünya, DEAŞ'la yalandan mücadele...
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesi Bingöllüleri...
- Semerkand Vakfı Haleplilere 7 tır yardım gönderdi
- Bakan Ahmet Arslan Keçiören Metrosu'nda
- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Hüseyin...
- "Reis" ekibinden Suriyelilere insani yardım
- Fırat Kalkanı "hayat" verdi
- MHP Genel Başkanı Bahçeli: Türkiye küresel cellatlara...
- Din görevlilerinden teröre lanet
- Öğrencilerden Şehit Ömer Halisdemir'e ağıt
- Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş: Terör örgütlerinin...
- Müzikle yeteneğini keşfetti
- Atlı kızaklar besicilerin 'eli ayağı' oldu
- Ankara Çukurambar'da yangın
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gülşah Yağmur Yazıcı ve ailesi...
- DEAŞ hedefleri vuruldu
- Ortaköy'deki saldırıyı düzenleyen teröristin fotoğrafı...
- NATO'da bayraklar yarıya indirildi
- Kara kışta "kesintisiz haberleşme" için mesaideler
- Mersin'deki selin etkisi havadan görüntülendi
- Can dostlarını "ev"lendiriyorlar
- Yeni kimlik kartı başvuruları yoğunluğa yol açtı