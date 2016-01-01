Son Dakika!
Video / Gündem / Kamuda toplu iş sözleşmesi imzalandı
0
Gündem 04 Temmuz 2017 - 10:48
Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü, Başbakan Binali Yıldırım'ın katıldığı törenle Çankaya Köşkü'nde imzalandı.