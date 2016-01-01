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- FETÖ'nün yeni haberleşme ağı deşifre edildi- 11:32
- 10 milyon çocuk acil yardıma muhtaç- 11:19
- Kayseri'de 100 zanlıya FETÖ operasyonu- 10:09
- Kuzey Kore yine yaptı- 09:08
- Gümrük geçişleri daha hızlı olacak- 08:05
- 780 hakim ve savcının görev yeri değişti- 07:26
- ABD'ye uçuşlarda elektronik cihaz kısıtlaması kalkıyor- 07:10
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşme- 22:43
- Şırnak'ta 6 terörist teslim oldu- 21:39
- Türkiye'den Yunanistan'a sert uyarı!- 21:33
Gündem 04 Temmuz 2017 - 10:48
- 15 Temmuz gecesi tekrar demokrasi nöbeti süreci...
- Okul müdürüne bombalı tuzak
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnşallah biz uçak gemimizi de...
- Akrobasi uçuşlarına kadın pilot damga vurdu
- Mardin'de suikast için keşif yapan terörist...
- "Hanım ağa evi"ne "kaşık kaşık" restorasyon
- Sıcak havada kar keyfi
- İzmir'deki orman yangını havadan görüntülendi
- Yusufçuklar, sincaplar ve yavru tilkiler objektiflere...
- Almanya'nın Duisburg kentinde polis şiddeti anı...
- Diyarbakır'da 2 terörist etkisiz hale getirildi
- Her türlü taciz ateşi misliyle karşılık...
- Boynu boruya sıkışan köpeğe yardım eli
- Kapı kapı dolaşıp esnafa Kur'an öğretiyor
- Eve giren kamyon 9 aydır kaza yerinde duruyor
- Kur'an-ı Kerim'i parmaklarıyla...
- Bayram trafiğine sıkı denetim
- Bir haftada 53 terörist etkisiz hale getirildi
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- Diyarbakır'daki terör operasyonu tamamlandı
- Makul bir faiz oranı benimsemezseniz tedbirini...
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- Kızım öldürüldü çünkü bir Müslümandı
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- Çanakkale Boğazı'nda gökkuşağı
- Londra'daki İslamofobik terör saldırısı için anma...
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- Başbakan Yıldırım, teravih namazı sonrası vatandaşlar...
- Bizim aradığımız adalet, 250 şehidimizin kanıdır
- Azerbaycan Grand Prix'si hazırlıkları sürüyor