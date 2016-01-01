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Video / Yaşam / Kangalların "kar mutluluğu"
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Yaşam 13 Aralık 2016 - 13:36
Soğuğa dayanıklılıklarıyla bilinen Kangal köpekleri, bugünlerde sıcaklıkların zaman zaman sıfırın altında 20 dereceye düştüğü ve kar kalınlığının yer yer 30 santimetreyi bulduğu Meraküm Tepesi'ndeki üretim tesisinde karın keyfini yaşıyor.