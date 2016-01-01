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Video / Kültür Sanat / Kanlıtaş Höyüğü'nde 7 bin 500 yıllık mezar bulundu
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Kültür Sanat 06 Eylül 2017 - 17:54
Eskişehir'in İnönü ilçesi yakınlarındaki Kanlıtaş Höyüğü'nde bulunan yerleşim alanlarından birinde 15 yaşındaki bir insana ait olduğu değerlendirilen 7 bin 500 yıllık mezar bulundu.